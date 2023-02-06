حبس شخص وزوجة شقيقه بتهمة الإتجار في المخدرات بالسلام.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهما تهمة الإتجار بالمخدرات وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة السلام بقيام أحد الأشخاص وزوجة شقيقه بإدارة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بـ المواد المخدرة مُتخذان من سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الأفيون تزن كيلو ونصف جرام – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – ميزان حساس - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم يقول الخبير القانوني، سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويضيف الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.