ضبط المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتربح الشخص وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.