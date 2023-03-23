حبس 10 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من الإتجار في المخدرات

أمرت النيابة العامة بحبس 10 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات، في العقارات، بمحافظتي الدقهلية والغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهما الإجرامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطيا، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية، وجهت إدارة المخدرات اتهامات بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربح المتهمين مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، حيث قدّرت الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال

وأضاف «سيد» أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.