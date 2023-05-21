غرق شخص سقط من عبّارة نهرية في مركز أبوتيج بأسيوط.. لا شبهة جنائية

لقي شاب مصرعة غرقا في نهر النيل بعد سقوطه من عبّارة نهرية بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، إثر اصابتة بحالة صرع وتشنجات يعاني منها.

مصرع شخص غرقا

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة «عصمت ص.ع»، مقيم في مركز البداري نتيجة سقوطه من العبّارة النهرية أثناء استقلالها من مركز أبوتيج إلى مركز ساحل سليم.

لا شبهة جنائية

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والحريق، برئاسة العقيد عمرو عزب وكيل الحماية المدنية والعقيد محمد الجنزوري، وتبين من المعاينة وسؤال خال المتوفى أنه أثناء عودتهما من أبوتيج إلى ساحل سليم وقبل وصول العبّارة إلى المرسى النيلي أُصيب المتوفى بحالة صرع يعاني منها ويعالج بسببها عند الأطباء، ما تسبب في إلقاء نفسه بنهر النيل، وكشفت تحريات المقدم مصطفى هاشم رئيس مباحث ساحل سليم ومعاونة النقيب طارق عوض معاون المباحث أنه لا توجد شبهه جنائية.

وتكثف قوات الدفاع المدني من جهودها لانتشال جثة المتوفى، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيقات.