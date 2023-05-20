السيطرة على حريق محدود بمعهد أبنوب الأزهري في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق محدود اندلع في معهد أبنوب الابتدائي الأزهري بمركز أبنوب، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في معهد أبنوب الابتدائي الأزهري بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبنوب، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل معهد أبنوب الابتدائي الأزهري، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.