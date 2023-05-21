«طاقة النواب» تناقش موازنات البترول والغاز الثلاثاء

تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص ديوان عام وزارة البترول، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الثلاثاء المقبل.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأكد حسام عوض الله، أنّ قطاعي البترول والغاز من أنجح القطاعات في مصر، من حيث الجودة والعائد، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وتحقيق عوائد جيدة، بعد تصدير الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا، مع نجاح استراتيجية وزارة البترول لمواجهة الأزمة، رغم الآثار الاقتصادية التي ضربت العالم في مجال الطاقة، مع استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثر سوق الطاقة وعدم استقرار الأسعار عالميا.

وأضاف عوض الله، في تصريح للمحررين البرلمانين، أنّ اللجنة تعقد اجتماع مهما الأربعاء المقبل، لمناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول بالسنة المالية 2023-2024.

وزارة البترول

ولفت إلى أنّ اللجنة استضافت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي، وزير البترول، حيث استعرض خطة وزارة البترول لمواجهة الآثار الاقتصادية في مجال الطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث استعرض الوزير الخطة التي تضمنت زيادات كبيرة في البحث والتنقيب، وتطوير وإنشاء مصافٍ جديدة لتكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، سعيا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتم فعلا مع تحقيق نتائج كبيرة لتطوير مصافي ميدور وشركة أسيوط وإنشاء عدد من مصافي التكرير الجديدة.

ويُتوقع أن يحقق قطاع البترول فوائض كبيرة للموازنة العامة، إذ إنّه من أبرز القطاعات الناجحة، خاصة في ظل النشاط الكبير لهيئة البترول والمشروعات الاستثمارات البترولية الجديدة والاكتشافات الحديثة وأبرزها حقل نور.