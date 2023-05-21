مصرع طالبة وإصابة أشقائها في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها، فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق «مصر- إسكندرية »الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية كفر مساعد بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع فتاة وإصابة شقيقها، و2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى ايتاي العام وحرر المحضر اللازم.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طالبة تدعى شروق ياسر عبدالباقي، 18 سنة، طالبة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما أصيب شقيقها عمار، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، ورؤية، 8 سنوات، طالبة، وأصيب أيضا عمر فتحي حامد، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، عزيزة على محمد، ربة منزل، 43 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.