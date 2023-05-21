رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يشدد على عدم السماح بالغش في امتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الأحد؛ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023؛ في ثاني أيامها، من داخل لجان إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان امتحانات الشهادتين.

رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

وحرص رئيس المنطقة، علي التواجد مبكرا لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الابتدائية من داخل لجنة دفرية الابتدائية والتي تضم معها لجان طلاب معاهد القرضا، وشنو، والمجلي الابتدائي، والبالغ عددها 25 لجنة فرعية.

كما توجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمتابعة سير العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية من داخل لجنة روينة الإعدادية بنين والتي تضم معها فتيات روينة الإعدادي، وتُقام بمعهد روينة الإعدادي الثانوي، وتحتوي على 11 لجنة فرعية.

وأكد رئيس المنطقة، خلال تفقده للجان المذكورة بإدارة كفر الشيخ التعليمية؛ ضرورة توفير المُناخ المناسب والهدوء للطلاب، مع تطبيق تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم السماح لاستخدام أيا من أساليب الغش.

تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على الاطلاع على محتوى أوراق الأسئلة للتأكد من أنها جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج الدراسي، ولا يوجد أي شكوى تخص الأسئلة أو عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أولاً بأول للرد على أي استفسارات بشأنها.

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحانات في مادتي «التربية الإسلامية، والعلوم»، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مواد «القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية»، هذا ولم تُسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات.

وفي ذات السياق، يُتابع سير العمل من غرفة عمليات الامتحانات كلٌ من حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري الامتحانات والتعليم الإبتدائي والإعدادي بالمنطقة، مؤكدين بأن المنطقة على تواصل دائم مع جميع اللجان، لتقديم الدعم والتوجية على مدار اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.