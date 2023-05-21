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ضبط 5 طلاب في سوهاج بتهمة رشق سيارة مراقبي امتحانات بالحجارة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:37 ص | الأحد 21 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات إلقاء الطلاب الحجارة على سيارة تقل عددًا من المراقبين عقب انتهاء الامتحانات في سوهاج، وضبط مرتكبي الواقعة.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة في إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط 5 طلاب مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم برشق سيارة ميكروباص بالحجارة، تقل عددًا من المراقبين عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

وأسفرت الواقعة عن كسر زجاج أحد المقاعد وإصابة مُدرسة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا بسحجة في الوجه إثر تطاير شظايا الزجاج، ونُقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال المصابة أيدت ما سبق، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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