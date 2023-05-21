مصرع طالب بحادث تصادم سيارة ودراجة نارية في سوهاج

لقي طالب مصرعه بحادث تصادم بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الوسطاني بناحية بني وشاح بدائرة المركز مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو «علاء م ع ع» سن 35 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو «محمد ج م م» سن 20 عاما طالب ويقيم دائرة المركز.

مصرع الطالب وتحرير المحضر

ونتج عن الحادث وفاة المدعو «عبد الرحمن م ب م» سن 17 عاما طالب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال قائدي المركبتين وشقيق المتوفى أفادا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.