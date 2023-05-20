رئيس «مياه سوهاج» يتسلم درع الشركة القابضة لدعمه برنامج التنمية المستدامة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا، ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديري العموم، لاستعراض معايير التقييم الدورية لخطط الشركة في مجال الحوكمة والترشيد، وكذلك معايير التقييم للقطاعات ومدى الالتزام بتحقيق تلك المعايير.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم خلال الاجتماع عرض النسب التى حققتها القطاعات المختلفة وفقا للمعايير المحددة، وبحث ومناقشة كيفية الارتقاء بهذه التقييمات من أجل تقديم كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الشركة فى الحصول على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة، بحضور المهندس عمرو عادل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حصول 10 محطات في سوهاج على الشهادة

وأوضح المهندس حسام طه، مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة، أن 10 محطات مياه شرب حصلت على تلك الشهادةن والتي تبلغ إنتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية كما حصلت 5 محطات صرف صحي على تلك الشهادة، والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحي.

وفى نهاية الاجتماع، أهدى المهندس عمرو عادل درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، وذلك لمجهوداته في دعم برنامج الإدارة الفنية المستدامة «TSM»، وتحقيق نتائج غير مسبوقة فى حصول العديد من المحطات والشبكات على تلك الشهادة العالمية، كما تم تكريم ادارة التنمية الفنية المستدامة لمجهوداتهم فى تاهيل المحطات وحصول العديد من المحطات على تلك الشهادة.