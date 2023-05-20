السجن المؤبد لشقيقين بتهمة قتل شخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم «ك. ص» وشقيقه «ح. ص»، بتهمة قتل المجني عليه «م. ا»، بدائرة مركز جزيرة شندويل في محافظة سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

إطلاق أعيرة من أسلحة آلية

وأفادت التحريات، أن المتهميّن أطلقا النار على المجني عليه من أسلحة آلية بعد مشادة كلامية بين الطرفين في الطريق العام، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى جثة هامدة.

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم «ع. ع. ا»، موظف، بالسجن المؤبد، لاتهامه باختلاس مبلغ 418 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا.

وتعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم بصفته موظف تحصيل بأحد المعاهد قام باختلاس مبلغ 418 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته حال كونه من مندوبى التحصيل.