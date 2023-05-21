«أزهرية سوهاج»: لا شكاوى في امتحانات الابتدائية والإعدادية اليوم

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وسط حالة من الهدوء والانتظام شهدتها اللجان في ثاني أيام الامتحانات.

وتفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات في مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي، يرافقه عادل عبد الرحيم، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، حيث قاما بالمرور على اللجان والاطمئنان على هدوء وانتظام اللجان والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من أسئلة الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان مادتي التربية الإسلامية والعلوم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية.

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة الفقة في الفترة الأولى، وامتحان مادة النحو في الفترة الثانية.

عدد طلاب الشهادتين الابتدائية الأزهرية

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد سوهاج الأزهرية، هذا العام، 12500 طالب وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية، بينما عدد طلاب الشهادة الابتدائية 130 ألف طالب وطالبة، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى الخميس المقبل، وامتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم السبت المقبل.