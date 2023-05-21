ضبط لصوص العدادات والأبواب الحديدية في القاهرة

تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أمين مخازن بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، أبلغ فيه عن سرقة وحدتي تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب الفك، واعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، وهو عامل بمخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.