تفاصيل إحالة 5 متهمين للجنايات بتهمة سرقة شاب بالإكراه في شبرا الخيمة

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في واقعة تورط 4 متهمين في سرقة شخص بالإكراه بمنطقة شبرا الخيمة، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه الى أحد المناطق وأوهموه بتدبير عملات أجنبية للبيع بحوزتهم، مع استمرار حبسهم ومن المنتظر تحديد جلسة خلال الأيام القليلة الماضية لنظر أولى جلسات محاكمتهم بإحدى دوائر الجنايات.

عملوا على خداعه

وتبين من خلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق في القضية التي حملت رقم 19403 لسنة 2022، جنايات شبرا الخيمة أول، والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، ومن خلال تحريات الشرطة أنَّ المتهمين «أحمد.م.أ»، «إبراهيم.أ.إ»، و«محمد.ع. س»، و«مصطفى.ح.ع» أنَهم في أغسطس من عام 2022، سرقوا مبلغًا ماليًا من المجني عليه «محمود ح أ» عن طريق الإكراه بأنه عملوا على خداعه بحيلة انطلت عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية.

واستدرج المتهمون المجني عليه إلي مكان انتقوا اختياره سلفًا حاملين الأسلحة النارية واقتدوه بداخل سيارة سلبا منتحلين صفة رجا الشرطة وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بدفعه خارج السيارة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

المتهمون استعملوا القوة والعنف

كما أوضحت التحقيقات أنَّ المتهمين استعملوا القوة والعنف والتهديد مع قوات الأمن أثناء القبض عليهم وأطلقوا صوابهم أعيرة نارية وذلك للفرار والحيلولة دون ضبطهم، وأيضًا استعرضوا القوة والعنف والتلويح بهما ضد المواطنين وذلك ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والاضرار بممتلكاتهم والسيطرة عليهم وتكدير السلم العام.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، أحيلوا إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 10 يونيو المقبل للمرافعة وتقديم المستندات.