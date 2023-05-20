ضبط شخصين بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في مصر الجديدة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله -مصاب بجروح قطعية بالجسم- وقرر أنه حال سير نجله استوقفه شخصين مجهولين، وهدداه بسلاح أبيض «كتر»، والشروع في سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.