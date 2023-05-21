القبض على فني صيانة بتهمة سرقة شركة أدوات طبية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالجيزة، وإعادة المسروقات، إذ تبلغ لقسم شرطة الدقي من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشركة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة (فني صيانة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة والاستيلاء على المبلغ المالي وإخفائه داخل سيارته.

وبإرشاده تمّ العثور على المبلغ المالي المستولى عليه داخل مسكنه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.