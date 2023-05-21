5 خدمات جديدة تقدمها خدمة العملاء بـ«كهرباء شمال الدلتا».. اعرفها

قال المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه جرى استحداث مجموعة من الخدمات لرفع تقييم مراكز خدمة العملاء والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل.

وعدّد «عسل» الخدمات المقدمة ومنها، «خدمة الحجز المسبق والتي تمكن العملاء من الحجز من أي مكان وتحديد الميعاد والتاريخ ونوع الخدمة التي يرغب العميل بالحصول عليها حيث يتم إرسال رسالة بتأكيد الحجز والميعاد على هاتف العميل وتوفير خدمة واي فاي مجانية داخل صاله خدمة العملاء.

وتابع: إلى جانب خدمة الموقع الجغرافي لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة حيث يتم الاتصال مباشرهً بخرائط Google Maps ‬الجغرافية لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة على هاتف العميل».

توحيد الهوية البصرية وميكنة جميع الخدمات

وأشار «عسل» في بيان، خلال تفقد وفد من الشركة القابضة للكهرباء لهندستي «غرب - شرق» المنصورة قطاع جنوب الدقهلية وديوان عام الشركه إلى أنه تم المرور خلال الزيارة على كافة الإدارات الفنية والتجارية ولوحتي توزيع «مشعل - المختلط» ومراكز خدمة العملاء بهندستي شرق وغرب المنصورة وبالديوان العام بعد تطويرهما وتوحيد الهوية البصرية وميكنة جميع الخدمات.

الخدمات التي تقدمها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأشار «عسل» إلى أنه جرى توفير عدد من الخدمات بالشركة وتشمل الآتي:

- منطقة الخدمات الذكية والتي تمكن العميل من التعامل الشخصي لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه داخل صالة خدمة العملاء.

- منطقة كبار السن وذوي الهمم إذ جرى تخصيص شباك خدمة عملاء خاص بهم لأداء الخدمة فورا دون انتظار.

- تشغيل شاشة ذوي الهمم للتعامل مع الحالات الخاصة بالصم والبكم وفاقدي البصر .

- خدمة «رأيك يهمنا» والتي يستطيع المشترك عن طريقها وضع التقييم لمستوى الأداء بمركز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به.

نموذج لماكينات ومحولات الطوارئ المحمولة

وقال عسل إنه تم زيارة مركز تحكم شبكات الجهد المتوسط بالدقهلية ومركزي البيانات وتلقي الشكاوى الموحد 121 وتم عرض نموذج لماكينات ومحولات الطوارئ المحمولة التي تم تطويرها.

وأوضح أنه تم الاجتماع بالسادة مسئولي الشركة بقطاعات «التحكم - المشروعات - المشتريات والمخازن - العدادات - نظم المعلومات - التخطيط الفني - السلامة والصحة المهنية - القانوني» ورؤساء قطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة لعرض مؤشرات أداء الشركة.