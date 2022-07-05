إدراج تطوير مدرسة الصم والبكم بأشمون ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركز ومدينة أشمون، والذين التمسوا استكمال أعمال الصيانة بفصول مدرسة أولادهم الملحقة بمدرسة طه حسين الابتدائية بأشمون، وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأطفالهم من ذوي الهمم.

ووجه المحافظ مدير هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة بإدراج المدرسة ضمن خطة الهيئة، مؤكدا حرص المحافظة على توفير كل سبل الراحة والدعم لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، للاستماع الى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى ضوء اللوائح والقوانين.

ندب معلمة إلى القاهرة

ووافق المحافظ على ندب معلمة بمدرسة عبد الحكيم عبدالوهاب عمر الثانوية بإدارة بركة السبع التعليمية إلى محافظة القاهرة، مراعاة لظروفها الصحية ولم شمل الأسرة حيث أنها مقيمة بالقاهرة.

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش بفحص شكوى مواطن بقرية تلوانة بالباجور يلتمس فحص ملكية قطعة أرض لقيام أحد المدعين بملكيتها وتقديم تصالح عليها.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لشكوى مواطن يتضرر من منطقة السوق المقام بامتداد السكة الحديد خلف المساكن، والذي يتسبب في الكثير من الضوضاء والزحام والعرض عليه.

تعنت مواطن من موظف

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بطوخ دلكا مركز تلا يتضرر من تعنت أحد موظفين التفتيش الهندسي ضده بالادعاء أنه يمتلك منزل 3 أدوار علوى بمايخالف الطبيعة، وفد وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه، وكذا شكوى مواطنة تعمل بالادارة الطبية بالسادات تتضرر من تعنت مديرها تجاهها ، وقد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بفحص الشكوى واتخاذ االازم تجاهها والعرض عليه.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التي يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومي مع أبناء المحافظة، للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.