مدبولي يلتقي وزير الكهرباء ويستعرض جهود جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر، جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وخاصة ما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهما من دور كبير فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأميناً لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

استعراض موقف المشروعات والخطة الزمنية لتنفيذها

وتناول الدكتور محمد شاكر، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، وكذا ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، مستعرضاً تقريراً مفصلاً حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذا خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.