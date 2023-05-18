وزير الكهرباء: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعات المختلفة

في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذي يقوم به التصنيع المحلي لقطاع التبريد والتكييف، افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء والعزل والتدفئة والطاقة، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمركز مصر للمعارض على محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة .

قفزات إيجابية كبيرة فى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات

وألقى وزير الكهرباء كلمة أكد فيها على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بصفة عامة، وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، لتوطين الصناعات المختلفة، فضلاً عن تقديم حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.

وأعرب الدكتور شاكر عن سعادته لزيادة عدد المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء والعزل والتدفئة والطاقة، حيث يشارك في المعرض والمؤتمر أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات العاملة في مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء.

وتحرص العديد من الشركات العالمية والعربية والآسيوية والأوروبية من دول مثل الصين والهند وتركيا والبحرين وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفيتنام وإيطاليا، علي المشاركة في فعاليات المعرض، لبناء علاقات مميزة وزيادة حجم مبيعاتها، وذلك بعد أن حققت مصر قفزات إيجابية كبيرة فى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأصبح الاقتصاد المصري متنوعاً، ولديه فرص استثمارية واعدة.

وتأتي مشاركة أكثر من 250 شركة ضمن فعاليات المعرض، بهدف فتح أسواق جديدة، وزيادة أحجام التصدير، والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، واستقطاب العملة الأجنبية.

كما يشارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين ومجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية «أشري القاهرة»، بالإضافة إلى العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة، و«وجمعية أشري بيراميدز»، في فعاليات الافتتاح.

ويتضمن المؤتمر والمعرض الدولي لصناعات التبريد والتكييف عدداً من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف، واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

زيادة الحضور من الوفود الأجنبية المتواجدة بالقاهرة

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المعرض والمؤتمر زيادة أعداد الحضور، خاصة من الوفود الأجنبية المتواجدة حالياً بالقاهرة، للمشاركة في فعاليات المعرض، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين للمعرض ما يقرب من 20 ألف زائر متخصص، على مدار 3 أيام، من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.

ويعد المعرض والمؤتمر أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم في الشرق الأوسط.