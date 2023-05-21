ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد، إنه لا شك في أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول.

فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني

وأضاف، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بقانون محليات يحقق مشاركة شعبية واسعة، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه.

حزب الوفد

وأكد التشاركية الشعبية، مضيفا أن حزب الوفد الذي يمثله يرى في إطار القانون الجديد، إنه مع مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25%، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتى يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة أن يختار عدد من الألوان المدرجة.

وأوضح أنّ ذلك يتيح تمثيل شعبي ملائم من خلال المتطلبات التي حددها الدستورية ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.