حزب الوفد لـ قصواء الخلالي: نتتظر انتخابات الإدارة المحلية منذ 10 سنوات

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب هو أقدم وأعرق الأحزاب المصرية، وهو حزب استقلال مصر وحزب الأمة، لافتا إلى أن الحزب أعد للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار منذ رمضان قبل الماضي.

ارتباط الحوار الوطني بأبواب الدستور

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن الرئيس السيسي حدد المشكلة التي تأخرت متمثلة في الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن مصر دولة القانون والدستور، وبالتالي يجب أن يرتبط الحوار الوطني بأبواب الدستور.

وأشار إلى أنه يتعين في المجال السياسي وضع ضوابط أساسية ومبادئ دستورية عدم المساس بها، لأنه أطلق في الحوار حديثا عن إصلاح «حديقة الحيوان» أو مسائل المواريث، وهي حدود لا يجوز الاقتراب منها، وتقسيم الحوار الوطني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا جيد.

قضايا في غاية الأهمية

وأكد أن هناك قضايا في غاية الأهمية طرحت على طاولة الحوار الوطني، لافتا إلى أنه ينتظر انتخابات الإدارة المحلية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه ضد الكوتة وهذا الأمر جرى تجاوزه والمرأة أصبحت تساوي الرجل في العمل السياسي.