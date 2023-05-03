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رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية

كتب:

محمد متولي
06:24 م | الأربعاء 03 مايو 2023
عبدالسند يمامة

عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقا للدستور.

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بموضوعات الحوار، وهي سياسية واقتصادية واجتماعية؛ هناك موانع يجب ألا نقترب منها وهي اقتراح تعديل الدستور، ونحن نرى مبادئ دستورية لا تمس كوحدة إقليم الدولة وشكلها واحترام المعاهدات والحقوق والحريات.

إطلاق الحوار الوطني 

واختتم رئيس حزب الوفد، أن اليوم، ليس يوم إطلاق الحوار الوطني، لكنه انطلق بدعوة الرئيس في 26 أبريل 2022، ونحن الآن في مرحلة تالية لتفعيل الحوار.

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