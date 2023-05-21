«تعليم الدقهلية»: 2300 معلم بأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

كثفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لليوم السابع على التوالي من أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2023، وتفقد هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة، ورافقه راغب مختار، مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح؛ وإبراهيم طلعت، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

تصحيح الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بيان صحفي، أنه جرى تكليف 2300 معلم بأعمال التصحيح، واطمأن وكيل المديرية على انتظام العمل في حجرات التصحيح، وأكد أن العمل يجرى بشكل جيد.

وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

استمرار أعمال التصحيح لليوم السابع

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن التصحيح استمر لليوم السابع حيث بدأ منذ يوم الاثنين الموافق 15 مايو بتصحيح مادتي اللغة العربية، والجبر والإحصاء، وجار تصحيح بقية المواد.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية امتحانات الترم الثاني أمس السبت بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتي جرى تأجيلها من يوم الخميس الماضي بسبب تسريب الامتحان قبل موعد الامتحان من إحدى مدارس إدارة أجا التعليمية.