تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ حول امتحاني الجبر والعلوم

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادتي الجبر والعلوم، في ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

امتحان مادة الجبر في مستوى الطالب المتفوق

واشتكى أحمد عبد النبي، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، خلال حديثه لـ«الوطن»، من صعوبة امتحان مادة الجبر، حيث وصفه بأنه في مستوى الطالب المتفوق، ولا يتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

وأكد حسن علاء، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بقلين، أن أسئلة امتحان الجبر كانت قائمة على التفكير والاستنتاج، وتحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عن أن معظمها للطالب المتفوق فقط، لافتاً أن الامتحان كان طويل ويحتاج إلى الوقت إضافي.

«سناء»: امتحان مادة العلوم سهل وصعب

وعلى جانب آخر، عبّرت سناء إبراهيم، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية بفوه، عن سعادتها بسهولة امتحان مادة العلوم، على الرغم من صعوبة بعض النقاط التي كانت تحتاج إلى التركيز، فضلاً عن صعوبة بعض أسئلة التعليل.

وأضافت منى عبد الله، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية بمطوبس، أن امتحان العلوم كان سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة، ولكنها طويلة، مشيرةً إلى أنه كان هناك بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان ولكنها كانت سهلة بالنسبة للطالب المتفوق المتمكن من المادة.

وأدى 63 ألفاً و307 طلاب وطالبات بمحافظة كفر الشيخ ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادتي الجبر والعلوم، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.