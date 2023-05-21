لاعبو جامعة القناة يحصدون 4 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة

حصد 4 من لاعبي جامعة قناة السويس 4 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، والمقامة في دولة تونس خلال الفترة الحالية.

وتُوج اللاعب أحمد خالد محمد محمود الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للكبار، وزن 79 كيلو، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بمدينة الحمامات بتونس فى الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري.

4 ميداليات ذهبية

وأصدرت جامعة قناة السويس بيانا رسميا، اليوم الأحد، هنأ فيه الدكتور ناصر مندور الطالب أحمد خالد، لافتة إلى النتائج المتميزة التي حققها طلاب جامعة القناة في بالبطولة الإفريقية، حيث ارتفع رصيد الجامعة من الميداليات إلى أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة.

وتقدم الدكتور ناصر مندور بالشكر للدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية وطلابه، مطالباً بحصد مزيد من الميداليات في البطولة الإفريقية مشيداً بتميز طلاب جامعة القناة، والذي يعكس كفاءة وقوة لاعبي كلية التربية الرياضية.

دعم أولياء الأمور للطلاب

وقال الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية في جامعة قناة السويس، إن الإنجازات تحققت نتيجة الجهد، والسعي الدؤوب نحو التفوق والنجاح، ودعم أولياء أمورهم الدائم لهم.

وحصل الطالب محمد إيهاب بكلية العلوم على الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية، وحصل يحيى محمد يحيى الطالب بكلية التربية الرياضية علي الميدالية الذهبية فيما حصلت اللاعبة لوجي وليد من كلية التربية الرياضية، على الميدالية الذهبية بوزن 55 كجم فى إطار نفس البطولة للسيدات.