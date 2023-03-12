طالبة جامعة قناة السويس آية سويلم تفوز بالمركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فوز آية سويلم الطالبة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، بالمركز الأول على مستوى العالم للقوى البدنية في بطولة العالم القوى البدنية، التي استضافتها مصر بمدينة الغردقة.

برقية تهنئة من رئيس الجامعة للبطلة

كما بعث رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للطالبة متمنياً لها التوفيق والنجاح في بطولاتها، مُعلن تقديم الجامعة الدعم الكامل لها لاستكمال مسيرتها الدراسية والرياضية، مثمناً جهود الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الموهوبين والمُبتكرين والمتميزين في كل المجالات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، إلى أن بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، أُقيمت فعالياتها لأول مرة في مصر، حيث أستضافتها َمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

منح الطالبة درع أقوى لاعبة في العالم

وأشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى أنّ الطالبة حصدت درع أقوى لاعبة في العالم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة العالمية.