جامعة قناة السويس نتائج انتخابات اتحاد الطلاب.. كريم عبدالباري رئيسا

أعلنت جامعة قناة السويس فوز كريم عبدالباري بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بعد انتخابات استمرت لنحو 8 أيام في الكليات المختلفة لاختيار رؤساء الاتحادات الطلابية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس في بيان صحفي، إن الاتحاد هو المُمثل الفعلي للطلاب بكافة المحافل والميادين، مشددًا على أن الجامعة قدمت كل الدعم لتظهر الانتخابات بأفضل صورة دون أي تدخل في اختيارات الطلاب ومن يرشحونهم.

256 طالبا يشاركون في اختيار اتحاد الطلاب

وقال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إن 256 طالب وطالبة شاركوا فى التصويت اليوم لاختيار اتحاد طلاب الجامعة، التي تمت وفقاً للقواعد والمعايير المُحدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف «عبدالنعيم»، أن دور الاتحاد هو تفعيل الأنشطة الطلابية وليس الرقابة عليها، مؤكداً ضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد للأنشطة مع حث الطلاب على ممارستها كجزء راسخ من الحياة الجامعية

أسماء الفائزين في انتخابات جامعة قناة السويس

وفاز الطالب كريم عبد الباري من كلية الطب البشرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس والطالب محمد محمد أحمد محمود مرجان نائب رئيس الاتحاد فيما فاز الطالب أحمد ياسر عبد الرازق بأمين لجنة الأسر العليا، وفاز الطالب محمد محمود سيد محمود بأمين مساعد لجنة الأسر العليا.

وفاز الطالب أحمد عادل محمد سليمان بأمين اللجنة الرياضية العليا فيما فاز بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية جاء الطالب سيف الدين ناصر محمد، وفاز بأمين اللجنة الثقافية العليا الطالب عماد مؤنس محمد وبمنصب الأمين المساعد للجنة العليا الطالب أميرة أحمد محمد.

وأعلنت جامعة قناة السويس فوز الطالبة آلاء عبدالله سيد صبحي باللجنة الفنية العليا فيما فاز الطالب أحمد محمد قاسم أمين بمنصب الأمين المساعد، وفاز بلجنة الجوالة العليا فاز بمنصب الأمين مصطفى محمد جودة والأمين المساعد الطالب عبد الرحمن محمد إسماعيل.

وفاز باللجنة الاجتماعية العليا الطالبة رنيم علاء كامل بمنصب الأمين وزياد أحمد عزت بمنصب الأمين المساعد، أما في اللجنة العلمية فازت الطالب أميرة عادل إبراهيم بمنصب الأمين بينما جاء الطالب محمد خالد لطفى بمنصب الأمين المساعد.