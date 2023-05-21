الأوبرا تحيي أعمال وردة الجزائرية على المسرح الكبير في ذكرى رحيلها

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل وردة الجزائرية في حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة وردة، التي قدّمتها على مدار مشوارها الفني، وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها أجفان، ورحاب مطاوع، ونهاد فتحي، وسمية وجدي، وصابرين النجيلي، وفرح الموجي.

معلومات عن وردة

يذكر أن المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1932 في فرنسا، ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدّمها في أولى بطولاتها السينمائية في فيلم «المظ وعبده الحامولي»، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت «وطني الأكبر» وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر.

وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدي؛ لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية «أوقاتي بتحلو»، التي خرجت للنور عام 1979، وكانت من ألحان سيد مكاوي، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها أميرة العرب، حكايتي مع الزمان، وصوت الحب كما قدّمت مسلسل أوراق الورد وبعد 4 سنوات شاركت في مسلسل آن الأوان، ورحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثّلت في مئات الأغاني الوطنية والعاطفية التي غزت بها قلوب الملايين في الوطن العربي.