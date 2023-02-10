أماني سمير تشعل مسرح «الدوم» بـ«ولا يصعب علينا» لـ وردة الجزائرية

قدمت أماني سمير، المتسابقة في مسابقة الغناء ببرنامج الدوم في نسخته الثانية على قناة DMC، أغنية «ولا يصعب علينا إلا الفراق» للفنانة وردة الجزائرية.

وقالت أماني سمير: «وجودي على المسرح فرحة وبشعر بالانبساط مهما كان لون الغناء، وطول فترة تدريبي في البرنامج اكتشفت إن الموضوع فرق معايا جدا».

تعليق حميد الشاعري

وقال الفنان حميد الشاعري إن الأغنية حلوة جدا ونخلي بالنا من مقطوعة الشوك يجرح إيدينا، وحضورك جميل ومؤثر، ليرد عليه طعيمة «مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين».

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.