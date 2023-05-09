الأوبرا تُحيي ذكرى وفاة وردة ومحمد عبدالوهاب بـ3 حفلات الشهر الجاري

تُحيي دار الأوبرا المصرية، ذكرى وفاة وردة الجزائرية، والفنان محمد عبدالوهاب، والتي تحل ذكرى وفاتهما شهر مايو الجاري، وذلك من خلال تنظيم حفلات جماهيرية على مسارحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكشفت دار الأوبرا تفاصيل الحفل المرتقب الخاص بإحياء ذكرى وفاة وردة، إذ ينطلق يوم الخميس 25 مايو الجاري، في تمام الساعة 8.30 مساءً، داخل المسرح الكبير.

ويُحيي هذا الحفل، مجموعة من مُطربي الأوبرا، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وهم: أجفان، ورحاب مطاوع، ونهاد فتحي، وسمية وجدي، وصابرين النجيلي وفرح الموجي.

مواعيد حفلي محمد عبدالوهاب في دار الأوبرا

كما تُنظم الأوبرا، حفلين لإحياء ذكرى وفاة محمد عبدالوهاب، الأول يوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري، داخل المسرح الكبير، في تمام الساعة 8.230 مساءً، وسيُحييه آيات فاروق، وسارة زكي، ومي حسن، وأحمد عصام، ومحمد طارق وأشرف وليد، وذلك تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

أما الحفل الثاني، يكون يوم الأحد 21 مايو الجاري، على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً أيضًا، ويُحييه كل من سامح منير، ويحيى عبدالعليم، وسعيد عثمان، ومنار سمير، ومي حسن وريم كمال، وذلك تحت قيادة الدكتور مصطفى حلمي.