عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التعددية والديمقراطية تتطلبان ممارسة صحيحة

أكّدت فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية منجزات الحوار الوطني حتى الآن، قائلة: «أنجزنا أهم جزء في الحوار، خاصة في ظل الحديث في إطار تعددية الرأي والرأي الآخر، ووجود الأحزاب على أرض الواقع، ولكن هناك بعض الملاحظات أؤكّد عليها، فالجميع وطنيين ونتساوى في الوطنية، ونأمل في التعددية، وأن تتقابل طموحات الأحزاب ككل، سواء المعارضة أو المؤيدة».

الجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي

وقالت فاطمة سيد، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني: «لكن أرى أن المعارضة تتحدث كأنها تملك صك الحرية والوطنية والآخر عكسها تمامًا، وهذا غير صحيح، ويجب أن يحترم كلًا منا الآخر، ويدعمه، ويسعد في وجوده، فالتعددية تتطلب وجود المؤيد والمعارض بجوار بعضهم البعض، دون أن ينفرد فريق بالساحة أو يعطي كتفًا للآخر، فالجميع أصحاب قضية وطنية واحدة».

فاطمة سيد أحمد: اعترض على وجود الأحزاب بالإخطار

واعترضت على وجود الأحزاب بإخطار، قائلة إنَّه في أعقاب 2011، وجدنا أحزابا لا علم لها، ويجب أن يكون قانون الأحزاب مختلف عن القانون في فترات سابقة، وصولًا للتعدية والديمقراطية، التي تتطلب ممارسة صحيحة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك صحف وإعلام يعبر فيه الجميع، فالمعارضة يجب أن تكون موجودة على القنوات الفضائية.