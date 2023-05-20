رئيس حزب الإصلاح لـ«الحوار الوطني»: الأحزاب تنقل معاناة الشعب للقيادة السياسية

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الأحزاب تعمل على توضيح الخطط الحكومية للشعب، وتنقل من الشعب الإشكاليات والمعاناة والتحديات التى يواجهها وتنقلها للقيادة السياسية، لافتا إلى أن المجتمع المدنى كان يتهم في بعض الأوقات بعد التواجد على أرض الواقع.

قانون المجتمع المدني

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على شاشة اكسترا لايف، أن قانون المجتمع المدني الذي انطلق في 2019 ومن بعده اهتمام القيادة السياسية بالمجتمع المدني وتخصيص عام له، ومن ثم ظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدوره الوطني، كان السبب في نجاح العمل المدني، وبالتالي إذا حظيت الأحزاب بنفس الاهتمام والتركيز سنصل إلى نتائج مبهرة.

تحالف الأحزاب المصرية

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحياة السياسية جرى رسمها من خلال تكتلات كبرى مثل الحركة المدنية وتحالف الأحزاب المصرية والأحزاب الكبرى والتيار الإصلاحي الحر، وبداخل كل تيار هناك فارق؛ فالاتجاهات السياسية في مصر تبلورت حول مطالب واحدة.