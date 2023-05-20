جمال التهامي لـ«الحوار الوطني»: عدد الأحزاب الكبير مفيد للحياة السياسية

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن تفعيل دور الأحزاب السياسية وتطوير الحياة السياسية إلى حياة نشطة بالفعل كما أرادها المشرع، يتطلب التفاعل بين الأحزاب السياسية والحكومة.

التعددية الحزبية أساس الحياة السياسية

وأوضح «التهامي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على شاشة اكسترا لايف، أن التعددية الحزبية أساس الحياة السياسية في مصر، والنظام الأمثل حزبيا هو ممارسة الدور الحقيقي على أرض الواقع من خلال رصد المشكلات والتحديات ونقلها للحكومة لبحث الحلول.

ضم عدد كبير من الشباب للتنسيقية

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن الأحزاب السياسية لا بد أن تكون منارة للشباب، ونجحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضم عدد كبير من الشباب، والأحزاب لديها أعداد كبيرة من الشباب بمختلف فئاتهم، مضيفا أن عدد الأحزاب الكبير مفيد للحياة السياسية ونريد زيادتها لأنها تنمي الحياة السياسية داخل مصر.