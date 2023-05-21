المركز السوري للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة في لواء إسكندرون

سجل المركز الوطني السوري للزلازل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة لواء إسكندرون، شمال اللاذقية بنحو 65 كيلومترا، اليوم الأحد.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة عند الساعة العاشرة و58 صباحا، شمال اللاذقية .

كانت محطات الشبكة الوطنية السورية للرصد الزلزالي سجلت هزتين أرضيتين فقط في البر التركي، بقوة 3.2 درجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.