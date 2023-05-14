الأرض تهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول بينها سوريا

شهد عدد من الدول بينها سوريا خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، هزات أرضية، دون أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية التي شهدتها عدد من الدول حول العالم ما بين 1.4 و4.1 درجة على مقياس ريختر. وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بلغت قوتها 2.5 درجة، ضربت غرب تكساس الأمريكية.

ونرصد أهم الهزات الأرضية التي شهدتها عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد:

سوريا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر على عمق 2 كيلومتراتت، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 30 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من أنطاكية جنوب تركيا.

هزة أرضية بقوة 1.4 ريختر تضرب كرواتيا

كرواتيا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.4 ريختر، على عمق كيلومترا واحدا تحت سطح الأرض.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 44 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من العاصمة زجرب.

إيطاليا:

شهد شمال البلاد، هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق 22 كيلومتر.

ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 12 كيلومتر، جنوب مدينة كاستلارانو، وفقا لمركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

5 كيلومترات عمق هزة أرضية بغرب تكساس

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 ريختر، غرب تكساس، على عمق 5 كيلومترات. وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الارضية وقعت على مسافة 73 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة فان هورن، و194 كيلومتر شرق مدينة خواريز بالمكسيك.

الأرجنتين:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة، مدينة سالتا على عمق 216 كيلومتر، وعلى مسافة 64 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبرس.

كوريا الجنوبية:

شهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق قارة آسيا، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على عمق 33 كيلومترات. ووقعت الهزة الأرضية، على مسافة حوالي 51 كيلومترا شمال شرقي مدينة دونجهاي الساحلية الشرقية.