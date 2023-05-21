غيوم وهبوب رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار خفيفة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انتشارا كثيفا للغيوم في سماء المحافظة، وهبوب رياح مثيرة للرمال وللأتربة، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من المراكز والقرى.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد، العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح النشطة والمثيرة للرمال والأتربة 34 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية، والضغط الجوي 1007، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 أمتار.

انتظام أعمال الامتحانات

ولم تؤثر التقلبات الجوية علي الحركة المرورية بين المحافظة والمحافظات المجاورة، كما انتظمت أعمال الامتحانات في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ والجامعات والمعاهد بنطاق المحافظة بشكل كامل.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكَّل في وقت سابق، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة حالة الطقس، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن أي مستجدات في هذا الشأن، طبقاً لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.