موجة طقس سيئ تضرب مدن وسواحل كفر الشيخ اليوم.. غيوم كثيفة ورياح قوية

تظهر اليوم السبت الغيوم والسحب المنخفضة بكثافة في سماء محافظة كفر الشيخ، وتسود حالة من موجة الطقس الباردة وشديد البرودة على سواحل المحافظة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 13 كيلو في ساعة، وفرص سقوط الأمطار 1%، والرطوبة 46%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة درجة 19، والصغرى 7 درجات.

طقس بارد اليوم السبت في كفر الشيخ

بينما وجه اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية، عبر بيان، بضرورة التحرك السريع حال سقوط الأمطار الغزيرة على المدن الساحلية في كفر الشيخ، ومتابعة توصيل المرافق من مياه شرب، وتوصيل التيار الكهربائي، ومتابعة حركة الطرق الرئيسية حال اقتلاع أشجار جراء هبوب الرياح العاتية.

ارتفاع في أمواج البحر الأبيض المتوسط

وكشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ«الوطن»، أن طقس اليوم شديد البرودة علي المدن والمراكز والقرى الساحلية بكفر الشيخ، موضحاً أن حالة الأمواج بالبحر المتوسط مرتفعة اليوم السبت وتخطت حاجز الثلاث أمتار، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحذر من قبل الصيادين العاملين بمياه البحر المتوسط.