طقس كفر الشيخ اليوم.. نشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم تكاثف السحب في سماء المحافظة، وسط نشاط كبير لسرعة الرياح وحالة من الترقب في حركة الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك فرص لسقوط الأمطار لليوم الثالث على التوالي، وسط حالة من موجة الطقس شديد البرودة نهارا ومائل للبرودة أكثر في فترات الليل.

رياح شديدة وارتفاع الأمواج

وكشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طقس اليوم يشهد نشاط الرياح بسرعة كبيرة، ويجب على السيارات السير بتمهل على الطرق، كما يجب على العاملين بمهنة الصيد توخي الحذر أثناء الصيد بمياه البحر المتوسط، وذلك جراء ارتفاع أمواج البحر لتتخطى حاجز الثلاث أمتار.

طقس اليوم الاثنين في كفر الشيخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الاثنين في محافظة كفر الشيخ وسواحل البرلس، لتسجل 21 كيلومترا في الساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 4%، والرطوبة 61%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى في المحافظة 22 درجة مئوية والصغرى 11درجة مئوية.