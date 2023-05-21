«الوفد» يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإتاحة الاندماج خلال الحوار الوطني

قال النائب طارق عبدالعزيز ممثل حزب الوفد في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إنَّ الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى هذا الحوار الوطني الهام، مؤكّدًا أنَّ الجميع في الحوار وطني متساو ولا يمتلك أحد أن يمنح لغيره صك الوطنية فجميعنا وطنيون.

وأكّد «عبدالعزيز»، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.

وتحدث ممثل حزب الوفد في الحوار الوطني عن الأثر التشريعية للقانون 40 متسائلًا: أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تمّ تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديًا؟ لافتا إلى أنَّ الدراسة التي أجراها الوفد لتقيم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.

وتساءل عمن يستطيع أن يذكر أكثر من 15 حزبًا من بين أكثر من 100 حزب، مطالبًا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأحزاب لعلاج هذا الأمر