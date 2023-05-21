ضياء رشوان: لا مانع من مد جلسات الحوار الوطني لاستمرار النقاش

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلسة اليوم تتناول الأحزاب بشكل عام، وهناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة عليه، وقضايا أخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية في مصر.

المنسق العام للحوار الوطني

وأضاف رشوان، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب، المختصة بمناقشة مشكلات اللجنة في الحوار الوطني، أنّ مشاكل الأحزاب ستُناقش على مدار جلستين اليوم ضمن المحور السياسي، مؤكدا أنّه حال لم يكن الوقت على مدار الجلستين كافٍ لمناقشة قضايا الأحزاب، ومجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات وهو أمر منصوص عليه في لائحة المجلس.

جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

وانطلقت صباح اليوم جلسات المحور السياسي ومن المفترض أن تعقد 4 جلسات وتخصص جلستين منهما لمناقشة قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الأخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، وهي كما يلي.

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات قضاياها، والتي تتمثل فيما يلي.

1- النظام الانتخابي المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لإعداد أعضاء المجالس المحلية في «المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية»، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية «السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه».

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة «عدد المواد نحو 23 مادة».

7- عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتم مناقشة ذلك في القانون الشامل.