مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية: سعداء بتنوع الآراء في الحوار الوطني

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني فرصة للعودة من أجل التعبير عن الآراء والأفكار، متابعا: «رغم أنّنا ننتمي للتيار المعارض، إلا أنّنا تعرضنا لكثير من المواقف»، مشيدا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو عن سجناء الرأي عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف داود في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب، المختصة بمناقشة مشكلات اللجنة بالحوار الوطني، أنّ لجنة الاحزاب السياسية تناقش قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وتابع: «نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات، ونطالب بقانون عادل في الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأي والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام».

وأعرب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية عن سعادته بوجود الآراء المتنوعة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: «نتطلع للقاء مثمر من شأنه المساهمة في التقدم للأمام بشأن أوضاع الأحزاب».