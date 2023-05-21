إنجاز رياضي جديد للمؤسسات العسكرية في منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بتونس

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم، ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة 127 لاعبا ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على 24 ميدالية متنوعة بواقع (17 ذهبية - 4 فضية - 3 برونزية) من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال.

ونجح لاعبو المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية في حصد 12 ميدالية متنوعة، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على 3 ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي أفريقي في كل من مسابقات الخطف 117 كجم - النطر 151 كجم في ميزان 81 كجم، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمى على 3 ميداليات ذهبية في وزن 71 كجم، كما تحصل اللاعب عبد الرحمن محمـد على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في وزن (+102) كجم وكذا تحقيق رقم قياسي أفريقي جديد في مسابقة النطر بوزن 243 كجم والحصول على لقب أقوى رباع في إفريقيا ، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم 3 ميداليات برونزية في وزن 102 كجم.

واقتنص لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية 9 ميداليات متنوعة في ذات البطولة، وحققت اللاعبة حليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهبية في وزن (+87) كجم واللاعبة سمر سعيد حبشي على 2 ميدالية ذهبية وفضية في وزن 87 كجم، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق على ميدالية ذهبية، و2 فضية نفس الوزن، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش 3 ميداليات ذهبية في وزن 89 كجم.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة احتفالاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة .

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وامتننانهم للقوات المسلحة التي وفرت لهم كل أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية.