رئيس هيئة الدواء: حجم السوق في مصر يتجاوز 170 مليار جنيه

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، تعاون كافة الوزارات لتطبيق استراتيجية الدواء في مصر2030 التي بدأت منذ عام 2014، مشددا على أن الدواء المصري يعد الأرخص عالميا مشيرا الى ان سوق الدواء المصري من اكبر الأسواق في المنطقة حيث يصل حجم سوق الدواء في مصر يتجاوز 170 مليار جنيه .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

174 مصنعا للدواء في مصر

وأضاف «عصام»، أن سوق الدواء في مصر فيه 174 مصنعًا، و47 مصنعا تحت الإنشاء وهناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويا، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل منافسة شرسة، إذ أن المنافسة في صناعة الدواء عالميا من أكبر المنافسات حتى الدول الأوربية، حيث خرجت من المنافسة الهند والصين الأكبر في صناعة الدواء عالميا.

وتابع رئيس هيئة الدواء: «أخذنا كل الاعتمادات الدوائية العالمية من كل دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية، لدينا صناعة دواء قوية ولكن ينقصها التسويق»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولي صناعة الدواء اهتماما خاصا وتم بالفعل انشاء قاعدة بيانات كبيرة وبتقنيات عالية إضافة إلى رفع قدرات الشركات والصناع وتسجيل الأدوية خارج مصر بشكل كبير، رغم التكلفة العالية لتسجيل الدواء عالميا، وتسجيل الدواء استثمار ضخم ولكن قد تصل قيمة تسجيل مستحضر واحد 2 مليون جنيه.