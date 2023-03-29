هيئة الدواء المصرية: 6 نصائح للوقاية من الحموضة في نهار رمضان

قدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح للوقاية من الحموضة، تزامنا مع شهر رمضان، ومعاناة بعض المواطنين من الشعور بالحموضة خلال نهار رمضان، يأتي ذلك بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم بها البعض.

نصائح للوقاية من الحموضة

وجاءت النصائح والتعليمات للوقاية من الحموضة كالتالي:

-الإقلاع عن التدخين، والذي يعتبر أحد أهم مسببات الحموضة المتكررة​.

-الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في الحموضة، وبينها: الأطعمة الحارة، والأطعمة الدسمة المليئة بالدهون غير الصحية، كما يجب التقليل من تناول البصل والثوم.​

-عند النوم، يجب الحرص على أن يكون الرأس مرتفعا عن الجسم، للتقليل من الارتجاع الذي يسبب الحموضة.​

-تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.​

-عدم الإسراع في تناول الطعام، والحرص على تناوله ببطء، للتقليل من حموضة المعدة، والوقاية من حدوث عسر الهضم.​

- يجب الحرص على شرب الماء قبل الفجر، ما يساعد على التقليل من الشعور بالحموضة طوال اليوم.

أسباب الإصابة بعسر الهضم

وفي سياق متصل، عرفت هيئة الدواء عسر الهضم، بأنه عبارة عن شعور بألم أعلى البطن أو غازات البطن بعد تناول الطعام مباشرة.

وأوضحت هيئة الدواء في تقرير لها، أسباب الإصابة بعسر الهضم، بانه قد يكون ناتج عن المشروبات الغازية والكافيين والتوتر والتدخين أو بعض الأدوية كالمسكنات.

​ونصحت هيئة الدواء المواطنين بأكل وجبات خفيفة قبل النوم بدلا من الوجبات الكبيرة، محذرة من السحور قبل النوم مباشرة وأهمية العودة الى الصيدلي لاستشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاجات.