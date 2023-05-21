تفاصيل مقتل شاب بمشاجرة بين 4 أصدقاء بالشرقية.. جلسة في توك توك وضرب نار

اتشحت عزبة الزرقية التابعة لقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسواد والحزن، نتيجة مقتل شاب عشريني على يد آخرين، فيما أصيب عدد من الأهالي، نتيجة مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، فأطلق أحدهم طلقات نارية غضبا من أصدقائه، فتدخل بعض أهل القرية، وحاولوا منعهم لعدم إصابة المارة، إلا أن الممسك بالسلاح الناري، أطلق أعيرة على الموجودين، فأصاب بعضهم وأردى الشاب الضحية قتيلا.

ويقول «أشرف أحمد» من أهالي عزبة الزرقية محل الواقعة، التي راح ضحيتها الشاب المدعو محمود السيد سعيد، وأصيب عدد من الأشخاص في حديث لـ«الوطن»، إن 4 من الأشخاص وتربطهم صداقة، كانوا اشتروا من محل بقالة بعض المشتراوت، وذهبوا ليجلسوا داخل «توكتوك»، وبعد قليل تعالت أصواتهم لنشوب مشاجرة أو خلاف بينهم، موضحا: «سمعنا ضرب نار طلعنا نجري عليه، لقيناه من الشباب اللي في التوكتوك».

وتابع: أن أحد الأهالي وهو مالك محل البقالة، طالبهم بعدم إطلاق النيران، والابتعاد عن المنطقة لعدم إصابة أحد من المارة أو الأطفال الذين يلهون، لافتا إلى أن أحدهم أطلق النيران صوب الأهالي متعمدا، فأصابه في قدمه، ثم تعدوا على والدته عندما حاولت الدفاع عن ابنها، مضيفا أن مالك محل البقالة تدخل هو الآخر، فأبرحوه ضربا، وتعدوا على والده، عندما حاول فض المشاجرة، وأصابوا راحة يده بطلق ناري.

مشاجرة وخلاف بين 4 أشخاص

أضاف «أشرف»، أن الشباب الـ4 أثاروا الذعر، وتجمع الأهالي وقتئذ على الصوت والتجمع، لافتا إلى أن شابا من أهل العزبة، جاء متتبعا مصدر الصوت، فتلقى طلقة في قدمه، وأخرى في صدره، وتوفى في الحال، معلقا: «الشاب اللي كان ماسك السلاح خارج عن القانون، وأي حد يوم الخناقة يقابله يضربه ويتعدى عليه، وبعد كدا هربوا من المنطقة".. حسب تعليقه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بمصرع الشاب محمود السيد سعيد البالغ 24 سنة، يقيم بذات القرية، فيما أصيب عدد من الأهالي جراء إطلاق أعيرة نارية وقت المشاجرة.

محضر بالواقعة

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين حدوث خلاف ومشاجرة أدت الى مقتل الشاب، وإصابة عددا من الأشخاص الاخرين بالقرية، وكان تحرر محضر وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

تشييع جثمان الشاب

جرى التحفظ على جثة الشاب، وإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان أسباب الوفاة، فيما تم التصريح بالدفن، وشيع أهالي عزبة الزرقية الشاب في مشهد جنائزي مهيب.