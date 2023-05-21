توريد 465 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

ثمّن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

إجمالي الكميات الموردة من القمح حتى الآن

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 6503 أطنان و236 كيلوجراما، ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 464635 طن و860 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 يحدد على النحو الآتي:

- 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر .

- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 375058 فدانا حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا.