«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة لمرحلة القراءات 

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية امتحانات الشهادة لمرحلة القراءات في يومها الثاني، مؤكدًا استقراراللجان الامتحانية بمنطقة الشرقية الأزهرية وعدم تلقي أي شكاوى.

تفقد لجان امتحانات القراءات

جاء ذلك خلال تفقده عدد من اللجان بإدارة غرب الزقازيق التعليمية صباح الأحد لمتابعة الامتحانات، واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر على استقرار وانتظام اللجان على الوجه الأكمل، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على الاهتمام بشهادات القراءات بكل مراحلها.

لم تسجل غرف المتابعات أي شكوى

ويؤدي طلاب شهادات القراءات بمختلف التخصصات امتحانات اليوم الثاني في هدوء تام، فقد أدى طلاب مرحلة (التجويد) الامتحانات في مادتي التوحيد، المواد الاجتماعية، بينما أدى طلاب مرحلة (العالية) الامتحانات في العروض، المواد الاجتماعية، كما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مواد تراجم القراء، الفواصل، التربية العلمية.

هذا ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.