مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في الشرقية

لفظ شخص ستيني أنفاسه الأخيرة بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان أمام قرية المسلمية بمحافظة الشرقية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى القريبة للحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى باستقبال جثمان شخص لم يتم تحديد هويته بعد يبلغ من العمر 60 عاما، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

قطار يصدم شخصا

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تبين مصرع شخص ستيني أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قربة المسلمية بمركز الزقازيق، وتوفى في الحال جراء اصطدامه.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثة للمستشفى، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف الجهات المعنية.

وحُرر محضرا بالواقعة، فيما طلبت الجهات المختصة بمباشرة التحقيق تحريات للكشف عن هوية المتوفى.